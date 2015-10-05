Существуют разнообразные виды стеллажей, идеально подходящих для складов, производств, торговых центров, жилых объектов и не только. Среди них выделяются и полочные стеллажи, поддающиеся простой удобной регулировке. Можно выбрать оптимальную длину, количество секций, то есть оптимизировать под габариты помещения. Учитывается и оптимальная нагрузка, специфика хранимых товаров и многие другие факторы.

Какими должны быть хорошие полочные стеллажи

Конструктивно не предусмотрено разнообразие дизайнерских изысков, акцент делается именно на практичность, надежность и, что немаловажно, создание безопасной среды для людей, окружающего пространства. Надёжные полочные стеллажи, являясь конструктивно простыми, тем не менее считаются требовательными относительно специфики напольного покрытия. Оно должно быть ровным, чтобы вся конструкция была устойчивой.

Удастся легко адаптировать их под нужные задачи, поменять настройки. Полочные стеллажи способны хранить габаритные и негабаритные объекты. Таким образом экономится место, эффективно используется каждый сантиметр пространства.

Полочные стеллажи от украинского производителя «Антес Плюс»

Для того чтобы выбрать максимально безопасный и практичный вариант, нужно обращаться к производителям. Есть отличные полочные стеллажи от украинского производителя «Антес Плюс», что соответствуют отечественным и международным стандартам. Реализуются они с удобной возможностью выбрать нужные параметры, настройки. Подходят для хранения однородных и неоднородных грузов.

Кроме того, полочные стеллажи от украинского производителя «Антес Плюс» бывают и облегченные. Это означает, что не придется привлекать погрузочно-разгрузочную технику, чтобы перемещать грузы разного формата. Особенно актуально это для тех помещений, что относятся к категории малогабаритных или средних, где просто нет возможности сделать широкие проходы.

По вопросам покупки обращаются представители малого, среднего и крупного бизнеса. В полочных стеллажах от украинского производителя «Антес Плюс» учитывается всё. Эти конструкции (модели) в итоге получаются не требовательными в уходе, функциональными.

Разновидности полочных стеллажей для склада

Существуют разные градации, то есть деления по разным основаниям. Это зависит, например, от вида полок, их габаритов. Классикой считаются архивные стеллажи. Пожалуй, это самые распространенные разновидности полочных стеллажей для склада и специальных хранилищ, где требуется разместить большой объем как грузов, так и архивов. Плюс, на них размещают и бытовую, офисную технику.

Да, не зря это считается универсальным решением. Также разновидности полочных стеллажей для склада подразумевают конструкции (независимо от назначения самой модели), позволяющие быстро демонтировать их собрать и собрать снова. Это тоже универсальные варианты, не требующие большого количества времени, чтобы настроить параметры полок.

Нельзя сказать, что среди всех разновидностей полочных стеллажей для склада превалируют те, что подразумевают использование болтов. На сегодняшний день болты, которые удерживают полки и другие конструктивные элементы, не единственно возможные варианты.

Правильные нюансы выбора полочных стеллажей

Кто-то ориентируется исключительно на особенности брендов-производителей. Сегодня создаются полочные стеллажи в том числе и украинскими производителями. Они составляют достойную конкуренцию европейским и азиатским аналогам в том числе и в плане стоимости. Особенности:

Украинские производители, например, «Антес Плюс» — это адаптация передового европейского и международного опыта в целом. Задействуются европейские технологии, некоторые комплектующие, но цена остаётся традиционно более доступной. Положительно на стоимость влияет и тот факт, что не требуется перевозить полочные стеллажи из-за рубежа.

Есть аналоги с внедренными ограничителями спереди или сзади. Имеются и другие аксессуары: разделители для книг или папок и т.д. Особенно часто встречаются они в универсальных полочных стеллажах или архивных.

Это устойчивые модели, они просты в перевозке, не теряют технико-эксплуатационные характеристики при многочисленных демонтажах.

Особенности моделей полочных стеллажей

Да, надо помнить, что многое зависит именно от того, насколько ровным будет напольное покрытие, чтобы исключить малейший риск опрокидывания. А особенности моделей позволит понять следующая таблица:

Если надо обеспечить удобный просмотр объектов, а не только хранение В таком случае подойдут полочные стеллажи, которые часто можно видеть в торговых, выставочных залах Если необходимо только хранить грузы на полочных стеллажах Выбираются самые простые конструкции.

К особенностям моделей данного типа стоит отнести и возможность хранить хрупкие грузы, объёмные или штучные. Периодически меняются настройки, чтобы адаптировать всю конструкцию полочного стеллажа под специфику груза. Этот вариант подходит как для хранения, так и для комплектации товаров.

Налаженное производство полочных стеллажей

Иногда заказчики обращаются к украинскому производителю и твердо знают, какую именно модель хотят увидеть, какого размера, с каким видом крепления. Налажено производство полочных стеллажей разных видов. Обязательно в наличии есть вся необходимая сопроводительная техническая документация, включая паспорта, инструкции, руководство по эксплуатации и прочее.

Обязательно производство полочных стеллажей под контролем специалистов, поскольку важно обеспечить максимальную безопасность готовых решений. Это металлические конструкции, имеющее как правило, каркасный тип. Соединяются они зацепами либо болтовыми соединениями. В производстве полочных стеллажей нет мелочей. Учитывается, что нагрузка бывает весьма существенной.

Заказать стеллаж в Киеве

Поскольку «Антес Плюс» является украинским производителем, то заказать эту продукцию можно в любое время. Для того чтобы заказать стеллаж в Киеве, нужно ознакомиться с каталогом, описанием технико-эксплуатационных характеристик, чертежами, фото готовых изделий.

Создаются и индивидуальные решения. Удастся заказать стеллаж в Киеве как стандартный, так и уникальный, особого типоразмера. Делается он на основании проекта, технического задания.

Иногда помещения бывают нестандартной конфигурации, с особенностями планировки. В таком случае заказать стеллажи в Киеве стоит учитывающие особенности конкретного пространства. За основу берутся металлические сплавы, оцинкованная сталь, дерево и некоторые другие материалы. Это актуально как для полочных, так и прочих моделей.

Украинский производитель «Антес Плюс» предлагает полочные стеллажи разных форматов

В линейке продукции есть и так называемые «гравитационные» модели, имеющие свои особенности. Они подразумевают полки, в которые встроены ролики под небольшим углом. Это удобные каркасные конструкции, позволяющие перемещать объекты. Понять свойства таких полочных стеллажей поможет таблица, приведённая ниже:

Учитывается сила тяготения и сила собственного веса груза Модель позволяет легко перемещать в пределах стеллажа крупные объекты, ящики, паллеты Такой вариант удобен и там, где нужно хранить, реализовывать продукты питания, косметические средства Конструкция способствует легкости обращения с товарами, которые должны быть реализованы в ограниченное время. То есть это оптимальный вариант для компаний с активным товарооборотом

Разновидности полочных стеллажей для складов, цехов

Стоимость этих моделей доступна в любом случае. Как правило, она прямо пропорциональна особенностям моделей. Если предусмотрены некоторые вращающиеся элементы, ускоряющие процесс работы с товаром, грузом, то это значительно повышает эффективность торговли. Такие полочные стеллажи из-за наличия дополнительных аксессуаров, конструктивных элементов будут стоить немного больше. Общее правило гласит, что цена модели прямо пропорциональна её эффективности, эргономичности, практичности.

Любые разновидности полочных стеллажей для склада всегда есть в наличии. Эта продукция сертифицированная, производится со строгим соблюдением технологий, стандартов безопасности.

За счёт чего обеспечивается функциональность стеллажей

Качественные стеллажи, стеллажное оборудование функциональны за счёт больших отсеков, отделений, где удастся складировать средние или небольшие предметы без необходимости регулировки. Для более габаритных объектов подойдут высокие конструкции, имеющие стационарные или выдвижные ящики. Это касается всех моделей, в том числе встроенных, модульных, корпусных и пр.

Обеспечивает функциональность и отсутствие дверей, чего не скажешь, например, о шкафах и других подобных хранилищах. Одинаково подходят стеллажи для демонстрации изделий, зонирования пространства, обеспечения свободного прохода, хорошего обзора.

Конструктивно они также делятся на секционные, трансформеры, закрытые и открытые, комбинированные. Чаще всего встречается комбинированный тип стеллажей, позволяющий сочетать как открытые, так и закрытые отсеки. Трансформеры позволяют с легкостью менять габариты, задавая нужные параметры. Правда, дополнительная функциональность стеллажного оборудования обозначает и более высокую стоимость сравнении с менее функциональными аналогами.

Складские, производственные стеллажи — позволяют эффективно использовать пространство. Тип установки выбирает каждый клиент самостоятельно. Кого-то интересуют грузовые, передвижные, консольные, универсальные стеллажи или целые внушительные комплексы стеллажного оборудования разного формата.

Обязательно проводится предварительное испытание стеллажей, тестирование, прежде чем конструкция поступит в продажу. В частности, испытывается вертикальная и горизонтальная нагрузка, апробируется воздействие силы сжатия и растяжения, кручения и изгиба. И, конечно, проводятся «климатические испытания», где осуществляется воздействие очень высокими и низкими температурами и изменением влажности. Такие требования объективны, поскольку в отличие обычного бытового стеллажа эксплуатация складских, торговых, производственных и других конструкций подразумевает длительное нахождение в неблагоприятных условиях.

Сделать заказ полочного стеллажа в Киеве в несколько кликов

Да, это существенная покупка, габаритная, рассчитанная на долгие годы эксплуатации. Однако сам процесс покупки полочного стеллажа от украинского производителя «Антес Плюс» будет быстрым. Если надо, то специалисты предоставят любую информацию относительно технико-эксплуатационных характеристик, стандартов, особенностей монтажа и демонтажа. Все желающие купить различные разновидности полочных стеллажей для склада могут рассчитывать на следующие преимущества:

География деятельности компании «Антес Плюс» не только Киев, а вся Украина и ближнее зарубежье. Осуществляется доставка продукции по согласованию с заказчиком

«Антес Плюс» входит в число лидеров. Это известный украинский производитель, выпускающий полочные стеллажи разных видов не только для склада, но и для других коммерческих, производственных объектов.

Если надо заказать стеллаж, то можно выбрать по разным критериям. Например, есть модели, в которых груз хранят на паллетах или же полках с простым и быстрым доступом.

Также полочные стеллажи можно подразделить по видам в зависимости от того, будет просматриваться груз или нет. Далеко не всегда целесообразно демонстрировать его широкому кругу лиц. В некоторых случаях, напротив, требуется обеспечить приватность. Например, при хранении папок и файлов, содержащих персональную информацию о людях, деятельности компании. В таком случае модели стеллажей защищены дополнительными отсеками, а доступ к ним имеют только сотрудники склада, архива.

Выгодное сотрудничество с «Антес Плюс»

Обеспечена удобная загрузка с разных сторон стеллажей, не только с фронтальной. Загрузка производится как вручную, так и с привлечением оборудования, техники. Рассчитывается количество полок, ярусов. Есть и другие особенности данных моделей:

Удобно брать груз как с поддонов, так и непосредственно с полок.

Есть дополнительные приспособления, позволяющие обеспечить устойчивость автомобильным шинам, рулонам, прочим округлым предметам на стеллажах.

Такие полочные модели комплектуются по-разному в зависимости от индивидуальных особенностей бизнеса. Отличаются и варианты крепежа. В качестве несущих элементов выступают балки, стойки, соединяющие вертикальные составляющие в моделях.

Выгодная покупка полочных стеллажей от украинского производителя «Антес Плюс» — это возможность выбрать и крепежи, болты, зацепы. Предусмотрен специальный фиксатор, обеспечивающий дополнительную устойчивость балки при столкновении погрузочно-разгрузочной техники с элементами стеллажа . Иногда удары бывают очень существенные.

Необходимая комплектация полочных стеллажей

Комплектация выбирается в зависимости от разновидности, особенности моделей. Есть угловая и фронтальная защита, фиксаторы балок, соединители, пластины для регулировки, анкерные болты и многое другое. Таким образом на данных полочных стеллажах удастся хранить категорию грузов, относящихся к длинномерным. Есть и облегченные модели, особенности которых в том, что размещают их и в подсобках, мастерских или даже в гаражах, то есть активно задействуют в быту.

Как видно, многочисленные разновидности полочных стеллажей для склада или другого помещения в Киеве способны удовлетворить практически любой запрос. В данном сегменте рынка компания «Антес Плюс» работает далеко не первый год, создавая качественные, безопасные модели для склада, бизнеса, торговли, выставок, благоустройства.

Заказать стеллаж для экономии пространства

Это действительно практичное решение, поскольку особенности моделей и в возможности сэкономить место. Нередко полочные или другие стеллажи устанавливают и в теплицах, в подвалах зданий. Некоторые модели обладают особой прочностью, повышенной грузоподъемностью. В таких разновидностях предельно допустимая нагрузка достигает 18 000 кг на секцию. Конечно, не всегда целесообразно выбирать такие особо укрепленные модели стеллажей, поэтому важно ориентироваться на конкретные условия.

В сельском хозяйстве, агропромышленном комплексе тоже оценили по достоинству разнообразные модели стеллажей. Порою на таких полочных конструкциях устанавливают довольно тяжелые ящики с грунтом, рассадой, удобрениями, готовой консервированной продукцией, большими емкостями с химикатами. Вот почему в подавляющем большинстве моделей от ведущих производителей используется сталь, металлические сплавы. Сталь не зря считается самым выносливым материалом, что обеспечивает полочный стеллаж максимальной устойчивостью к неблагоприятным внешним условиям. А еще, особенности моделей такого типа в том, что эксплуатационный ресурс их составляет не менее 20 лет и даже больше, если соблюдать несложные рекомендации производителя.

«Антес Плюс» предлагает полочные стеллажи с длительной гарантией

Поскольку «Антес Плюс» является украинским производителем полочных стеллажей, то каждый клиент может рассчитывать на длительную гарантию качества, что подтверждается документально. Благодаря разнообразию размеров моделей можно установить некоторые из них в очень ограниченном пространстве, например, под лестницей, в подсобках, на складах.

Полки, стойки и другие металлические составляющие сделаны из горячекатаной категорированной углеродистой стали согласно Государственного стандарта Украины ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ 380-2005). В качестве антикоррозионного покрытия основных элементов стеллажных систем применяются порошковые эмали (стандартные цвета RAL 5005, RAL 2004).

Порошковые краски наносятся на предварительно очищенную и подготовленную поверхность с применением электростатического поля высокого напряжения за счет чего создается высококачественное равномерное покрытие всей поверхности детали.

Полимеризация порошкового покрытия происходит в специальной камере при температуре 180-200 0С. Такие полочные стеллажи разрешается дезинфицировать, ведь дополнительная обработка металлических и деревянных составляющих делает поверхности химически нейтральными относительно органических и неорганических соединений. Часто приходится работать в условиях неблагоприятных, с обилием пыли, влаги, поэтому обычные металлические сплавы и необработанная древесина не гарантируют длительность срока службы полочных стеллажей.

Наша компания «Антес Плюс» разрабатывает именно такие модели, особенности которых заключаются в пригодности к эксплуатации в условиях склада, цеха, производства. Модели не теряют функциональность при нахождении внутри помещения, например, на складе или при нахождении под открытым небом. По любым вопросам можно обратиться в компанию «Антес Плюс», что расположена в Киеве и запросить помощь в выборе подходящей модели.